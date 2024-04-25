كنعاني: الرأي العام العالمي بات أكثر وعياً بضرورة وضع حد لجرائم الكيان الإسرائيلي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن الرأي العام العالمي بات أكثر وعياً، ويتحرك بقوة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن كنعاني قوله عبر حسابه على منصة “إكس”: إن “الرأي العام العالمي ورغم أنف “إسرائيل” وحماتها تيقظ، وبات بصدد وضع نهاية لجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على تسليم الجناة للمحاكم الدولية ذات الاختصاص وتطبيق العدالة بحقهم”.

وأشار كنعاني إلى أن الاحتجاجات الواسعة للطلبة والأساتذة الجامعيين الأمريكيين المؤيدين لفلسطين ضد كيان الاحتلال وحملات الاعتقالات الواسعة ضدهم ما هي إلا دليل واضح على دور هذا الحراك في فضح جرائم الاحتلال.

ويشهد عدد من المدن والجامعات الأمريكية منذ أسابيع احتجاجات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اعتقلت الشرطة الأمريكية مئات الطلاب والمتظاهرين وسط تضييق من الإدارات على الطلاب الرافضين لاستمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين من خلال إجراءات وسياسات عقابية بحق هؤلاء الطلاب.

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