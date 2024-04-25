43 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 43 شهيداً و64 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 202 على القطاع ارتفع إلى 34305 شهداء و77293 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستُشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح ظهر اليوم جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المنازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً شرق مخيم البريج وسط القطاع.

من جهته أكد الدفاع المدني في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إعدامات ميدانية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، مطالباً بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.

وقال الدفاع المدني في بيان اليوم: إنه تم انتشال نحو392 من جثامين الشهداء في المجمع بعد انسحاب الاحتلال 58 بالمئة منها لم يتم التعرف عليها.

وأضاف: إن الاحتلال دفن 20 فلسطينياً على الأقل وهم أحياء، مشيراً إلى وجود جثامين للأطفال في هذه المقابر الجماعية.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم اكتشاف آثار تعذيب على جثامين بعض الشهداء، مبيناً أن الاحتلال دفن عدداً من الجثامين في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار، ما سرع عملية تحللها.

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