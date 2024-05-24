الرئيس الكولومبي: مطالب محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية تظهر الطبيعة الهمجية للاحتلال الإسرائيلي

بوغوتا-سانا

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن أمر محكمة العدل الدولية اليوم وقبلها المحكمة الجنائية الدولية يظهران الطبيعة الهمجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي أطلق لها العنان ضد الشعب الفلسطيني.

وقال بيترو في حسابه على منصة إكس اليوم: “ليس فقط المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت باعتقال بنيامين نتنياهو، ولكن أيضاً محكمة العدل الدولية التي أمرت بتعليق الإبادة الجماعية من قبل حكومة نتنياهو، هذا كله يظهر حجم الهمجية التي أطلق لها العنان ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشار بيترو إلى أن قرار المحكمتين يظهر صحة موقف كولومبيا بإدانة الهمجية الإسرائيلية في غزة، وبقيادة الكفاح ضد هذا الظلم العالمي.

وكان الرئيس الكولومبي أوعز أمس لوزارة خارجية بلاده بفتح سفارة لها في مدينة رام الله في الضفة الغربية بعدما كان قطع علاقات بلاده مع كيان الاحتلال في الـ 3 من أيار الجاري بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزة.

وأكد الرئيس الكولومبي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency