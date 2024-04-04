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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً والجو ربيعي حار

2024-04-03

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات أحياناً 45 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق30 / 14
المنطقة الجنوبية29 / 14
المرتفعات الجبلية21 / 10
المنطقة الوسطى28 / 10
المنطقة الساحلية26 / 14
المنطقة الشمالية29 / 13
منطقة الجزيرة28 / 12
المنطقة الشرقية33 /15
منطقة البادية31 / 14

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