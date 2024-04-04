مأدبة إفطار وتكريم لذوي الإعاقة مع عائلاتهم في مدينة جبلة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت جمعية الأمل والإحسان بالتعاون مع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً في مدينة جبلة باللاذقية مأدبة إفطار وتكريم لنحو 50 شخصاً من ذوي الاعاقة مع عائلاتهم مع توزيع الهدايا لهم.

وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة في جمعية الأمل ريم إحسان لمراسل سانا أن الهدف من الفعالية هو دعم ذوي الإعاقة والوقوف إلى جانبهم في إطار مبادرة الجمعية منذ بداية الشهر الكريم من خلال تقديم وجبات الإفطار والسلل الغذائية وتوزيع مبالغ مالية وتكريم الأرامل والمطلقات وذوي الشهداء والجرحى وطلاب الجامعات والمستأجرين من غير الموظفين ودفع تكاليف العمليات الجراحية للأطفال والتمكين المهني للنساء.

وأشار المتطوع ضياء خير بك إلى أنه تمت إقامة مطبخ ميداني منذ اليوم الأول من شهر رمضان لتوزيع الوجبات على منازل المحتاجين انطلاقاً من أحياء جبلة لتمتد إلى قراها لتصل إلى أحياء مدينة اللاذقية مبيناً أن الجمعية تضم متطوعين من مختلف الفئات بما فيهم الأطباء والمعلمون والمحامون.

وأكدت المتطوعة مديحة عجيب وهي والدة شهيد أنها تشارك في الجمعية إيماناً منها بأهمية العمل التطوعي ونشر عمل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين.

بينما تنقل المتطوعة نوار حسن من خلال مشاركتها رسالة الحب والتعاون والتكاتف يداً بيد لتقديم المساعدة لكل محتاج آملة بأن يعم الحب والسلام أرجاء سورية.

وأوضحت رئيسة الجمعية السورية للمعوقين جسدياً مروة مكاري أن مشاركتهم في المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي الذي يمنح السعادة والأمل من خلال رسم الابتسامة على وجوه الآخرين.

وفي لقاءات مع المستفيدين عبّرت السيدة فاطمة حميشو التي تعاني من بتر بالطرف الأيسر إثر حادث تعرضت له عن سعادتها وشكرها للقائمين على الفعالية لما يولونه من اهتمام وإتاحة الفرصة للاجتماع والتعارف على باقي ذوي الإعاقة وتبادل تجاربهم وتشجيع بعضهم في عدم الوقوف على إعاقاتهم ومواصلة الحياة والعمل والاعتماد على الذات.

ورأى فهد جليكو المصاب بشلل أطفال في هذه الفعالية فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الاجتماعية وتجديد اللقاءات بعد سنوات الحرب والظروف التي عانت منها سورية.

علاء ابراهيم

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