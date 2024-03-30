ضمن حملة (تشارك بالخير)… توزيع عدد من السلل الغذائية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

وزّع فرع مؤسسة (سورية بتجمعنا) في اللاذقية اليوم سللاً غذائية لذوي الشهداء وذلك ضمن حملة (تشارك بالخير) التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وبينت مديرة فرع اللاذقية بالمؤسسة عنود حداد في تصريح لسانا أنه بالتنسيق مع مديرية شؤون الشهداء بالمحافظة بدأ فرع المؤسسة اليوم بتوزيع سلل غذائية على أسر الشهداء حيث شمل التوزيع 150 أسرة في اللاذقية، و 150 أسرة في جبلة، وغداً سيتم توزيع السلال على 200 أسرة في طرطوس.

من جهته أكد المتطوع في المؤسسة رمزي شرمك أهمية العمل التطوعي والعمل الخيري وما يشكله من قيمة مضافة تعكس قيم التضامن والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد للوصول إلى مجتمع سليم معافى يساعد بعضه الأسر التي تحتاج إلى دعم.

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