المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرئيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا
جددت المقاومة اللبنانية منذ صباح اليوم استهدافها لجنود العدو الإسرائيلي بعدة مواقع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان لها: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مقاتلونا ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.
وفي بيانين آخرين قالت المقاومة: إنها استهدفت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية قاعدة خربة ماعر التابعة للعدو الإسرائيلي وجنوداً له داخل موقع الراهب ومحيطه محقّقة فيهما إصابات مؤكدة.
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