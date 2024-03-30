المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرئيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

جددت المقاومة اللبنانية منذ صباح اليوم استهدافها لجنود العدو الإسرائيلي بعدة مواقع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مقاتلونا ثكنة راميم ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.

وفي بيانين آخرين قالت المقاومة: إنها ‏استهدفت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية قاعدة خربة ماعر التابعة للعدو الإسرائيلي وجنوداً له داخل موقع الراهب ومحيطه محقّقة فيهما إصابات ‏مؤكدة.

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