مدير الصحة العالمية: آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية في قطاع غزة

جنيف-سانا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية، مع وجود عشرة مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال غيبريسوس في حسابه على منصة إكس اليوم: إن نحو تسعة آلاف مريض في غزة بحاجة إلى نقلهم للخارج للحصول على خدمات طبية، مشيراً إلى أنه حتى الآن نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح، بينهم 2198 جريحاً.

وأكد ضرورة إجلاء الكثير، داعياً “إسرائيل“ إلى تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء حتى يمكن علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة.

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