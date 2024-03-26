أنشطة توعوية في اليوم العالمي لمتلازمة داون بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

نفذ متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري جلسة توعية للنساء حول متلازمة داون في بلدة خربة غزالة.

وذكر رئيس فرع درعا للهلال الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لسانا أن الهدف من الجلسة التعريف بمتلازمة داون وأسباب حدوثها وأهداف إقامة يوم عالمي لها، تضمنت عرض قصص نجاح لأشخاص مصابين بها بالإضافة لتنفيذ أنشطة حركية وترفيهية للأطفال الحاضرين مع ذويهم، وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

من جانبها أقامت الفعاليات الشعبية والمجتمعية في بلدة معربة احتفالاً كرنفالياً بهذه المناسبة وصرح رئيس مجلس البلدة خالد الكردي بأن الاحتفالية هدفت لعملية دمج المصابين بالمتلازمة في المجتمع وخلق شعور لديهم أنهم جزء منه وفاعلون في عملية البناء وتعريف الأهالي بضرورة الوقوف إلى جانب المصابين لتحقيق الغاية المرجوة من ذلك.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على بعض الأطفال بدعم من المجتمع المحلي.

رضوان الراضي

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