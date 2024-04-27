طقس الغد… أجواء ربيعية حارة نسبياً مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية في المنطقة الشرقية والجزيرة، وأعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً ربيعياً حاراً نسبياً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر، تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً فوق المنطقة الجنوبية والشمالية الغربية والجبلية، ويكون الجو سديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والمنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية مع تشكل الضباب على بعض المناطق الجنوبية خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية، وتثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..