افتتاح مهرجان بلاج الخير للتسوق بمشاركة 48 جناحاً بحلب

حلب-سانا

افتتحت مساء اليوم فعاليات مهرجان بلاج الخير للتسوق الذي تقيمه محافظة حلب ومؤسسة بلاج التجارية بمشاركة 48 جناحاً للمواد الاستهلاكية والغذائية وأنواع المنظفات والصابون والألبسة الجاهزة ومنتجات ربات المنازل اليدوية من المطرزات الصوفية وإكسسوارات الزينة وأنواع الحلويات وذلك في صالة شهبا روز.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح لمراسل سانا أهمية افتتاح المهرجان الذي يتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك ويتميز بمنتجات منوعة مصنعة محلياً وبأسعار مخفضة تتراوح بين 15 و 40 بالمئة عن السوق وذلك تشجيعاً للعائلات على التسوق دون حلقة وساطة لافتاً إلى دعم المحافظة المستمر لهذه المهرجانات التي تنشط الحركة الشرائية وخاصة في مواسم الأعياد.

وقال صاحب مؤسسة بلاج للمعارض صلاح بلاج إن المهرجان الذي يستمر أحد عشر يوماً يضم تشكيلة واسعة لمنتجات المعامل بحلب من ألبسة ومنظفات ومواد تجميل ومواد غذائية واستهلاكية وطرحها بأسعار منافسة مع إجراء حسومات طيلة فترة المهرجان وكذلك تقديم المساعدة لسيدات الأعمال وربات المنازل لعرض منتجاتهن والبيع المباشر إلى المستهلك.

وبيّن مشرف مبيعات شركة ميليا محمد الكريم أنه يعرض منتجات العناية بالشعر ومساحيق التجميل وأنواع الشامبو والصابون وبجودة نوعية مع إجراء حسومات يومية والبيع بسعر الجملة.

وتحدث عماد السعيد عن منتجات شركته من الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والمطبخ وتقديم عروض مخفضة تشجيعاً للزوار للتسوق طيلة فترة المهرجان منوهاً بالإقبال اللافت وحسن التنظيم.

وقال عبد الفتاح زراع إنه يقدم تشكيلة واسعة من البياضات وتجهيز العرائس والمناشف بسعر التكلفة معرباً عن أمله بأن يكون المهرجان فرصة لتسويق منتجاته وهذا ما أكد عليه أحمد الفهد الذي يقدم الألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية والولادية بنوعية جيدة وبحسومات تصل إلى 40 بالمئة.

قصي رزوق

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency