شاب يطوع الخشب والزجاج في أعمال الحفر والنحت والرسم لتصميم تحف فنية

السويداء-سانا

بأدوات بسيطة يطوع الشاب خالد نعيم من محافظة السويداء مادتي الخشب والزجاج في أعمال الحفر والنحت والرسم والحرق لتصميم تحف قابلة للاقتناء والاستخدام بما يعكس مهارته اليدوية وذائقته الفنية.

الشاب خالد خريج معهد صناعي انطلق بمشروعه كما ذكر خلال حديثه لسانا الشبابية عبر ورشة بمنزله قبل نحو ست سنوات ليحول بذلك هوايته وموهبته بالعمل اليدوي الذي رافقته منذ صغره وتأثره بوالده العامل في نجارة الموبيليا إلى فرصة للعمل لتحقيق مصدر دخل إضافي داعم لأسرته.

مجسمات متنوعة من التحف يخصص خالد وقتاً لإنجازها ضمن ورشته بأحجام صغيرة ومتوسطة و بأشكال متعددة منها ما ترتبط بالمناسبات ومنها ما يحاكي الطبيعة والإنسان وبعضها خاص بالآلات الموسيقية التي يعمل بالوقت نفسه على صيانتها فيما يتعلق بأخشابها فقط.

ويحرص خالد على الجمع أحيانا بين الخشب والزجاج في تصميم واحد أو إدخال إضافات على التحف فيما يتعلق بالنقوش والإنارة وغيرها وذلك بما يلبي مختلف الأذواق وطلبات الزبائن المقدمة له إضافة لتوجهه أحياناً للنحت على الحجارة كما بين.

ويسوق خالد أعماله كما ذكر بشكل مباشر لنحو 70 بالمئة لمحال الشرقيات بالسويداء إضافة لوجود صفحة خاصة بمشروعه على الفيسبوك مع توجهه مؤخراً لعرضها ضمن معرض بيت الحرف الدائم للأعمال اليدوية.

طموحات يحملها خالد الذي يوافق بين عمله الوظيفي ومشروعه لتطوير أعماله نحو الأفضل وشراء معدات جديدة لورشته تخدم توسيعها وزيادة جوانب التسويق لديه.

وبحسب زوجة خالد الشابة شذا جعفر فإنها تساعد زوجها في مجال التسويق المباشر للمشروع إضافة لتشكيل مجموعة تواصل على وسائل التواصل الاجتماعي تضم مجموعة من الشباب للتعريف بأعماله.

وخالد وفقاً للمختصة في الأعمال اليدوية وإحدى المشرفات على معرض بيت الحرف الدائم للأعمال اليدوية وفاء أبو خليل يعمل بكل شغف ومحبة وإتقان وأعماله تمتاز بجماليتها وإمكانية استخدامها أو الاحتفاظ بها كذكرى .

عمر الطويل

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