الفنان سليمان قطان لـ “سانا”: لا بد من تطوير الدراما وأحضر لمسرحية خاصة للأطفال

دمشق-سانا

سليمان قطان فنان مبدع وكاتب يجمع بين التمثيل في السينما والدراما والمسرح ويكتب في هذا الاتجاه ما يناسب خدمة المنظومة الوطنية.

وفي تصريح لـ “سانا” قال قطان: أكتب الأعمال الفنية في الآونة الأخيرة التي تسعى إلى حياة أكثر تطوراً دون التخلي عن القيم والمبادئ فكتبت مسلسل “دق المي” الذي انتهى تصويره مؤخراً وأخرجه محمد نصر الله، ومسلسل “فلاش باغ “، وحرصت خلال كتابته على التمسك بالقيم وهو يطرح كثيراً من القضايا التي حدثت خلال الحرب إضافة إلى فيلم تكريم الذي سيخرجه جورج قبلي.

وللفنان قطان الآن مسرحية للأطفال قيد الإخراج والتنفيذ على غاية من الأهمية وتتعاطى مع الطفل في عام 2024 وهو يواجه تطورات التكنولوجيا الحديثة، حيث تطرح المسرحية فكرة الفضاء والرحلة إليه وهي بعنوان “رحلة إلى الفضاء” تسعى لنشر الحب والسلام والأمان ومعه فيها بالتمثيل مؤلفة المسرحية لمى عباس ونغم إدريس ورولا طهماز وفادي الحموي وغيرهم.

وفي الأعمال الدرامية أنهى قطان تصوير دوره في مسلسل الوشم الذي كتبه قاسم الويس وأنتجه عاطف حوشان، ومعه بالتمثيل جمال قبش وعلي صطوف ورائد مشرف ووفاء موصلي ولينا حوارنة وآخرون.

وفي مسلسل الوشم، أوضح قطان أن دوره يطرح قضية اجتماعية سلبية ويختلف عما قدم في البيئة الشامية لأنه يظهر المرأة في المقدمة بكل النواحي.

ودعا قطان إلى السعي بشأن تطور الدراما التي فقدت كثيراُ من حضورها وتراجعت بسبب الظروف، وضرورة عودتها لما كانت عليه قبل الحرب على سورية.

محمد خالد الخضر

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