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الجيش يفوز على الاتحاد أهلي حلب في المرحلة الثانية عشرة من دوري كرة السلة للرجال

2024-01-21

حلب-سانا

فاز فريق الجيش على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 84-80 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كرة السلة للرجال .

وهذا الفوز هو السادس للجيش ليرفع رصيده على سلم الترتيب إلى 18 نقطة في المركز السادس فيما تعرض أهلي حلب للخسارة الخامسة في الدوري مقابل سبعة انتصارات برصيد 19 وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويتأهل بنهايته أصحاب المراكز الستة إلى الدور النهائي.

سامر خزمة

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