وفد وزارة الخارجية والمغتربين التقني يلتقي أبناء الجالية السورية في ليبيا

طرابلس-سانا

التقى رئيس الوفد التقني نائب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد الجفال مع عدد من أبناء الجالية السورية من الأكاديميين المقيمين في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الروابط مع المغتربين السوريين في الخارج.

وثمّن الجفال دور الجالية السورية الإيجابي في تمثيل الوطن وتعزيز صورته في الخارج، مؤكداً أن الدولة السورية الجديدة تضع في مقدمة أولوياتها خدمة المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.

واستعرض رئيس الوفد أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع عدد من مسؤولي الدولة الليبية ممثلة بالمجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الأعلى للدولة، حيث تم بحث آليات إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، انطلاقاً من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس.

وأكد الجفال أن الوفد التقني أجرى خلال أربعة أيام نحو 10 آلاف عملية ما بين تمديد جوازات سفر لمدة عام مجاناً، ومنح تذاكر مرور للعودة الطوعية إلى الوطن وتصديق وثائق، مبيناً أن البعثة السورية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية عند افتتاح السفارة السورية خلال الأسابيع المقبلة، داعياً أبناء الجالية إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة والكاذبة.

وأعرب رئيس الوفد التقني عن تقديره لاحتضان الشعب الليبي لأبناء الشعب السوري طيلة أعوام الثورة، ولموقف وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بإعفاء جميع السوريين من الغرامات المترتبة عليهم (المقيمين والمغادرين)، مؤكداً أن هناك حزمة مقترحات تسهم في تعزيز العلاقة السورية الليبية، كالإعفاء المتبادل من التأشيرات، ودعوة المستثمرين الليبيين إلى دمشق، وإنشاء آلية عمل مشتركة بين البلدين.

وجدد الجفال التأكيد على حرص الدولة السورية على تعزيز علاقات الأخوة بين دمشق وطرابلس، داعياً إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين أفرادها، بما يسهم في رفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية.

من جانبهم، عبّر الحضور عن شكرهم للوفد التقني على هذه المبادرة، مثمنين الجهود التي تبذلها الدولة السورية في متابعة شؤونهم وتقديم الدعم المتواصل لهم.

وكان وفد وزارة الخارجية السورية التقني أكد أمس أنه يعمل على تصحيح أوضاع الجالية السورية في ليبيا، ويجري مباحثات لإعادة افتتاح السفارة في طرابلس، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أن زيارة الوفد تأتي بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين، ولتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة مجاناً، ريثما يتم افتتاح السفارة السورية قريباً في ليبيا.