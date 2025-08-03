بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي

أنقرة-سانا

أكدت سوريا وتركيا وأذربيجان وقطر أن مشروع توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية بتمويل من دولة قطر رمز للتضامن الإقليمي بين هذه الدول.

ووفق وكالة الأناضول التركية قالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الطاقة التركية عبر منصة “إكس” الليلة الماضية: إن المشروع يحمل دلالات إنسانية قوية، ويسهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتحسين الكهرباء في عموم سوريا، كما يشكل خطوة مهمة نحو تعميق الروابط القائمة بين هذه الدول.

ولفت البيان إلى أن إنجاز المشروع خلال مدة قياسية يشكّل دعماً حيوياً لمسار إعادة الإعمار في سوريا، عقب التطورات التاريخية إثر سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول الماضي.

وأشار البيان إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بدعم عملية التعافي والاستقرار في سوريا، من خلال المساهمة في إنتاج الكهرباء.

كما جددت الدول الأربع في ختام البيان عزمها على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، مؤكدةً التزامها ببناء مستقبل قائم على التعاون لا الانقسام، تتمتع فيه شعوب المنطقة بالأمن والتنمية والثقة المتبادلة.

وكانت بدأت أمس عملية توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضي التركية، بحضور وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، وممثلين عن صندوق قطر للتنمية، وذلك بمعدل نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً في المرحلة الأولى.