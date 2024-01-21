الآلاف يتظاهرون في بروكسل للمطالبة بإنهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

بروكسل-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المظاهرة التي نظمت تحت شعار “العدالة من أجل فلسطين” انطلقت في شوارع المدينة وصولاً إلى الحي الذي تتركّز فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء العدوان الاسرائيلي على غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”إسرائيل إرهابية” و”عار على الاتحاد الأوروبي” و”حرّروا غزة” منددين بتقاعس التكتل الأوروبي في حماية المدنيين الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 25105 شهداء و 62681 جريحاً.

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