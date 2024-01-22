رئيسي: اعتداءات الكيان الصهيوني الإرهابية تهدف لحرف الرأي العام عن جرائمه في غزة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي الإرهابية تعكس فشله في تمرير أهدافه الاستعراضية وسعيه لحرف الرأي العام عن جرائمه الغاشمة في غزة.

وقال رئيسي في كلمة خلال اجتماع الحكومة اليوم: “إن كيان الاحتلال يعمد إلى تنفيذ هذه الجرائم لتضليل الرأي العام بشأن مجازره في غزة، لكنه سيفشل في تحقيق ذلك”.

وخلال تسلمه أوراق اعتماد سفير بلجيكا الجديد لدى طهران أكد رئيسي أن الولايات المتحدة اليوم لا تتمتع بأي مصداقية وسمعة في العالم بسبب أدائها وخاصة دعمها الكامل وتورطها في جرائم الكيان الصهيوني داعياً الدول الأوروبية للعمل على تحقيق مصالحها وعلاقاتها بشكل مستقل عن مصالح أمريكا.

وأضاف الرئيس الإيراني إن إرادة إيران مبنية على توسيع العلاقات مع الدول الأوروبية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

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