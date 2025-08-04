منتخب سوريا لكرة السلة يشارك في نهائيات كأس آسيا في السعودية

دمشق-سانا

يشارك منتخب سوريا لكرة السلة للرجال في نهائيات كأس آسيا 2025، التي تستضيفها السعودية ابتداءً من يوم الغد وحتى السابع عشر من الشهر الحالي.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وغوام وإيران، حيث يفتتح مشاركته بلقاء نظيره الياباني بعد غد، ثم يواجه غوام وإيران على التوالي في الثامن والعاشر من الشهر الحالي.

كاميرا سانا واكبت استعدادات المنتخب قبل توجهه للسعودية للمشاركة بالبطولة، والتقت المدير الفني للمنتخب جوزيف ستبينغ الذي أعلن أن المنتخب تحضّر بشكل جيد خلال الفترة السابقة، مبيناً أهمية عامل الانسجام بين اللاعبين للخروج بأفضل أداء وتحقيق النتائج المرجوة في البطولة.

بدوره، أبدى لاعب منتخب سوريا عمر الشيخ علي وزملاؤه في المنتخب استعدادهم لبذل أقصى ما لديهم لتقديم أداء يليق بمنتخب سوريا، وتحقيق الانتصار في البطولة لإسعاد عشاق السلة السورية.

وأشار لاعب منتخب سوريا مجد عربشة إلى أنه رغم صعوبة المباريات التي تنتظر المنتخب إلا أن المعنويات عالية، وقال: “سنعمل على التركيز أثناء اللعب للوصول إلى أبعد نقطة في النهائيات”.

ويشارك ببطولة آسيا 16 منتخباً، وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدري المجموعات الأربع مباشرة إلى ربع النهائي، في حين تخوض الفرق أصحاب المركزين الثاني والثالث مباريات فاصلة لحجز المقاعد المتبقية، حيث يتنافس الثاني والثالث من مجموعة منتخبنا مع الثاني والثالث من المجموعة التي تضم أستراليا وقطر ولبنان وكوريا الجنوبية للحصول على البطاقة الثانية للتأهل للدور ربع النهائي.