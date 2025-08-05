وفد اقتصادي سوري يرأسه وزير الاقتصاد والصناعة يبدأ زيارة إلى تركيا

أنقرة-سانا

بدأ وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى يترأسه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، زيارة إلى تركيا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد السوري عقب وصوله الى مطار أنقرة الدولي مساء اليوم، وزير التجارة التركي عمر بولاط، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارة في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا.

وتأتي زيارة الوفد السوري التي تستمر عدة أيام بدعوة من وزير التجارة التركي، ضمن جهود البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بمختلف مجالاته، ومناقشة آفاق تطوير الشراكة الإستراتيجية، بما يحقق المصالح المشتركة .