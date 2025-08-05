وزير الصحة السوري يفتتح 3 مراكز صحية في ريف دمشق

دمشق-سانا

افتتح وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي اليوم، ثلاثة مراكز صحية في كل من الهيجانة وحران العواميد والعتيبة في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل دور المراكز الصحية في المناطق الريفية.

مركز الهيجانة يخدم 15 ألف شخص

وفي تصريح للصحفيين بين الوزير العلي أن مركز الهيجانة تم افتتاحه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من حلف اللقاح العالمي “جافي”، ويستفيد من خدماته نحو ١٥ ألف مواطن من أبناء المنطقة، ويشمل عيادات سنية وصحة إنجابية وأطفال وعامة وتغذية وغرفة لقاح وصيدلية ومخبراً مجهزاً وغرفة إسعاف.

عيادات تخصصية في مركز حران العواميد

وحول مركز حران العواميد أشار وزير الصحة إلى أن المركز يضم عيادات الداخلية والأطفال والنسائية وطب الأسرة والضماد وخدمات الدعم النفسي والصحة المجتمعية، إضافة إلى احتوائه على مخبر وصيدلية، مبيناً أنه تمت إعادة تأهيل هذا المركز بالتعاون مع اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة UOSSM.

خدمات صحية ل 25 ألف مواطن يقدمها مركز العتيبة

وعن مركز العتيبة قال الوزير العلي: تمت إعادة تأهيله بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية ويقدم الخدمات الصحية لحوالي ٢٥ ألف مواطن، ويتألف من غرف لقاح ورعاية وإسعاف وصيدلية وعيادة سنية وأخرى عامة ومخبر، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لزيادة ساعات العمل في المراكز الصحية لتشمل فترات مسائية أيضاً.

وتوجه الوزير العلي بالشكر لجميع المنظمات الصحية الدولية وللأطباء المغتربين وجميع الجهات التي كان لها دور في إعادة تأهيل هذه المراكز ووضعها بالخدمة.

المجتمع المحلي شريك في دعم الجهود الحكومية بريف دمشق

بدوره أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ أن افتتاح المراكز الثلاثة هو أقل ما يمكن تقديمه لأهالي الغوطة الشرقية الذين ضحوا كثيراً وقدموا عدداً كبيراً من الشهداء خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على خدمة المواطنين وأن المجتمع المحلي في الغوطة الشرقية أثبت أنه قادر على النهوض بإمكانياته.

شارك في الافتتاح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا، ومدير منطقة الغوطة الشرقية الدكتور محمد علي عامر وعدد من المديرين والمعنيين.