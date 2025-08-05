مسؤول تركي: التعافي الاقتصادي السريع في سوريا مهم للاستقرار فيها

أنقرة-سانا

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو أن التعافي الاقتصادي السريع في سوريا مهم لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مبدياً استعداد تركيا لبناء أو تطوير نظام الغرف التجارية السورية.

ووفق وكالة الأناضول، أوضح حصار جيكلي أوغلو في كلمة له اليوم خلال “اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري” في أنقرة، أن الشركات التركية حريصة على العمل في سوريا، وأن الفترة الأصعب التي مرت بها البلاد انقضت، وبدأ الاستقرار يسود من جديد.

وأشار حصار جيكلي إلى أهمية إنشاء بنية تحتية للاستثمار والأعمال وضمان الأمن والاستفادة من التجربة التركية، مبيناً أن ظروف التجارة والاستثمار المتبادل بين سوريا وتركيا في تحسن مستمر، وأن عالم الأعمال التركي يدعم تماماً النهج الذي يعطي الأولوية لوحدة الأراضي السورية.

وتركزت المباحثات بين الوفد الاقتصادي السوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي عمر بولاط، في العاصمة التركية أنقرة اليوم ، على سبل وآليات وضع خارطة طريق لتعاون اقتصادي وتجاري إستراتيجي، ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي في البلدين، كما تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بين المؤسسات في البلدين.