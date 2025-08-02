أمية يتجاوز الرواد برباعية في ذهاب الملحق المؤهل للدوري السوري الممتاز

إدلب-سانا

تغلب أمية على الرواد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب إدلب البلدي، في ذهاب الملحق المؤهل إلى مصاف أندية الدوري الممتاز للرجال بكرة القدم.

وأشار نائب رئيس نادي أمية محمد عبد الحليم جبي في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفوز في لقاء الذهاب خطوة مهمة على طريق التأهل إلى مصاف الدوري الممتاز، وتحقيق حلم جماهير الفريق التي كانت داعمةً ومؤازرةً في جميع اللقاءات.

وأكد جبي أن أمية يستحق التواجد بين أندية الدوري الممتاز نظراً لمستوى اللاعبين في صفوفه، والأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية، مبيناً أن المباراة القادمة أمام الرواد ستكون احتفالية، وستؤكد أحقية أمية في التأهل.

يذكر أن نادي خان شيخون تأهل إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على نادي الميادين بمجموع المباراتين (6/2).