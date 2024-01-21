إلغاء عشرات الرحلات الجوية في امستردام جراء الرياح القوية

أمستردام-سانا

أعلن مطار سخيبول في العاصمة الهولندية امستردام اليوم إلغاء عشرات الرحلات الجوية المقررة يوم غد جراء الرياح القوية مع وصول العاصفة “ايشا” إلى البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن سلطات المطار قولها في بيان: ” تم الغاء 130 من رحلات الوصول والمغادرة غداً”.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية المستخدم الرئيسي للمطار إنها ألغت 65 رحلة أوروبية غداً.

ووسع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في وقت سابق اليوم نطاق تنبهاته لتشمل معظم أنحاء بريطانيا استعداداً للعاصفة “ايشا” محذراً من خطر محتمل على الحياة في بعض المناطق.

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