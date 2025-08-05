أمية يواجه الرواد غداً في إياب ملحق التأهل للدوري الممتاز السوري

إدلب-سانا

تُختتم غداً منافسات الملحق المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم للرجال، بلقاء يجمع فريق أمية مع نظيره الرواد في مرحلة الإياب، وذلك على أرض الملعب البلدي في إدلب.

وكان أمية قد حقق فوزاً كبيراً في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدماً في الدوري الممتاز ويقترب من حسم بطاقة التأهل، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة الأداء القوي في لقاء الغد.

وفي السياق ذاته، تأهل نادي خان شيخون رسمياً إلى الدوري الممتاز، بعد تفوقه على فريق أهلي الميادين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-2، ليحجز مكانه بين أندية النخبة في الموسم المقبل.

وتحظى مباريات الملحق بمتابعة جماهيرية واسعة، نظراً لأهميتها في تحديد هوية الفرق الصاعدة، وسط منافسة قوية تعكس تطور مستوى الفرق المشاركة.