النفط يغلق متراجعاً متأثراً بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم بعد قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية أثارت مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 92 سنتاً أي 1.2 بالمئة إلى 76.67 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتاً أي 1.3 بالمئة الى 71.31 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في وقت مبكر من الجلسة لكنها تراجعت بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وقفزات أكبر من المتوقع في تخزين البنزين ونواتج التقطير.

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