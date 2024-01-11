الاتحاد أهلي حلب يفوز على النفط العراقي ببطولة أندية غرب آسيا  لكرة السلة

بغداد-سانا

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على النفط العراقي بنتيجة 74-62 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة العراقية بغداد ضمن الجولة الرابعة من بطولة غرب آسيا “وصل” بكرة السلة لحساب المجموعة الأولى.

وكان الاتحاد أهلي حلب خسر أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 81-72 نقطة في الجولة الثالثة من البطولة وخسر أمام غورغان الإيراني بنتيجة 70-121 نقطة في الجولة الثانية، علماً أنه فاز على النفط العراقي في الجولة الأولى بنتيجة 79-72 نقطة.

وتلعب الفرق بطريقة الدوري بمجموعتي البطولة فيتأهل الأول من كل منها مباشرة لنصف النهائي، بينما يلعب ثاني كل مجموعة مع الثالث في المجموعة الأخرى لكي يتأهل أربع فرق لنصف النهائي.

محمد الرحيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency