المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يواصل استخدام سياسات الإبادة الجماعية والتجويع

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام سياسات الإبادة الجماعية والتجويع وحرق المنازل والممتلكات في قطاع غزة المنكوب بهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج القطاع.

وأشار المكتب في بيان اليوم إلى أن ما يسمى (وزير الاتصالات) في حكومة الاحتلال قال إنه يتوجب على (إسرائيل) استخدام خطة عملية محكمة من خلال اتباع سياسات الإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش وحرق المنازل والممتلكات المختلفة والضغط بكل قوة ممكنة وخلق بيئة طاردة وفرض ظروف صعبة من أجل تحقيق هدف تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

وشدد المكتب على أن الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه ومقدساته وقضيته العادلة سيواصل المقاومة لإفشال كل المخططات الخبيثة التي ينسجها الاحتلال مع وكلائه وحلفائه في ظلام الليل من أجل تهجيره، مطالباً المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها في القطاع لليوم ال 96 والتي أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 23357 فلسطينياً و59410 جريحاً.

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