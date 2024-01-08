المكتب الإعلامي في غزة يطالب بوقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالب المكتب الإعلامي في غزة دول العالم الحر والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية أمام معاناة سكان قطاع غزة والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وحذر المكتب الإعلامي في بيان اليوم من ارتقاء المزيد من الشهداء نتيجة عدم توافر الخدمة الصحية والطبية الكافية، محملاً المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الصحية في القطاع، وعن مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والتي تتناقض مع القوانين الدولية.

وجدد المكتب مطالبته بفتح معبر رفح بشكل عاجل والموافقة على تحويل 6000 جريح للعلاج في الخارج بشكل فوري لعدم مقدرة المستشفيات في القطاع على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى أصحاب الإصابات الحرجة والخطيرة وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة والوقود.

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