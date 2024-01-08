إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مسافر يطا

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان بجروح مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة مسافر يطا واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة شابين بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب مدينة جنين وداهمت المنازل واعتقلت فلسطينياً.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة القدس المحتلة.

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