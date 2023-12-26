فيلم “رحلة يوسف” يحصد جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان هيومان رايتس بتونس

دمشق-سانا

حصد الفيلم الروائي السوري الطويل “رحلة يوسف” للمخرج جود سعيد الجائزة الذهبية عن فئة أفضل فيلم روائي في مهرجان هيومان رايتس بتونس، وهو جزء من سلسلة مهرجانات كرامة لحقوق الإنسان في الوطن العربي.

والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخرج جود سعيد، الذي تشارك كتابة السيناريو مع وسام كنعان، وهو من بطولة الفنان أيمن زيدان، إضافة إلى كوكبة من الفنانين السوريين؛ ربا الحلبي، سامر عمران، سيرينا محمد، وائل زيدان، وائل أبو شعر، جواد السعيد، أحمد الدرويش، حيان بدور.

ويرصد الفيلم رحلة جد يحمل حفيده بحثاً عن أمل مفقود بحياة أفضل، حيث يتمحور العمل حول أسرة يوسف التي ما زالت تعيش في سورية رغم كل الدمار، لكنها في لحظة ما ستضطر مجبرة إلى الهرب من البلاد واللجوء إلى أحد المخيمات القريبة من لبنان، في انتظار فرصة أفضل للفوز بالحياة والحب.

يذكر أن الفيلم افتتح مشاركاته في مهرجان القاهرة، وحاز جائزة السيناريو في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي، ونال جائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وشارك أيضاً في مهرجان روتردام للفيلم العربي، كما حصد الجائزة الذهبية في مهرجان تارانتو السينمائي الدولي بإيطاليا بنسخته الثامنة.

ميس العاني

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc