المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف ‌‌‏مقاتلو المقاومة بالأسلحة المناسبة وبصواريخ بركان موقع ‏زبدين وانتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا، وحققوا إصابات مباشرة”.‏

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود العدو قرب ثكنة دوفيف وموقع الراهب وقيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت وغرفة رصد قرب ثكنة شوميرا، وحققت فيها إصابات مباشرة وأوقعت أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس عدة تجمعات ومواقع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، موقعة فيها إصابات مؤكدة.

من جهة أخرى جدد العدو الإسرائيلي اليوم قصفه للعديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، حيث قصف بالقذائف الفوسفورية جبل بلاط- مروحين بينما سقطت قذيفة فوسفورية في المنطقة الواقعة بين قاعقعية الجسر ووادي الحجير.

كما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل لجهة وادي السلوقي وأطراف بلدتي بيت ليف والناقورة وخراج بلدة راشيا الفخار وتلة المطران منطقة حمامص في سردا وكذلك وطى الخيام، في حين أصيب مدنيان جراء القصف المعادي لبلدة تولين.

بينما شنت مسيرة تابعة للعدو غارتين متتاليتين على منطقة مفتوحة بين بلدتي جبشيت وشوكين ملقية صاروخاً موجهاً في كل غارة.

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