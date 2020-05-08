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المخرج جود سعيد يتابع تصوير فيلم رحلة يوسف

2020-05-08

دمشق-سانا

يتابع المخرج جود سعيد عمليات تصوير فيلمه الروائي الجديد بعنوان “رحلة يوسف” الذي تعود فكرته للفنان القدير أيمن زيدان بالاشتراك مع المخرج وذلك بعد أن توقفت عمليات التصوير تماشيا مع إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

الفيلم الذي كتب السيناريو له وسام كنعان وجود سعيد وتنتجه المؤسسة العامة للسينما يرصد من خلال احداثه رحلة جد يحمل حفيده بحثا عن أمل مفقود املا بحياة أفضل.

ويؤدي شخصيات الفيلم كل من الفنانين أيمن زيدان ربا الحلبي سامر عمران وائل أبو غزالة وائل زيدان سيرينا محمد نور الصباح غزال وحيان بدور أحمد درويش هبة زيني جواد السعيد سامر ابراهيم ليلى ابراهيم وسمير منون.

محمد سمير طحان

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