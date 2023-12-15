وزير خارجية أبخازيا: نسعى لتطوير التعاون مع سورية في مختلف المجالات والتصدي لمحاولات التدخل الغربية بشؤوننا

دمشق-سانا

أكد وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا سعي بلاده إلى تطوير التعاون مع سورية في مجالات الاقتصاد والزراعة والرياضة والثقافة وغيرها من المجالات، وتعزيز الحوارات الثنائية والتصدي للمحاولات الغربية للتدخل في شؤون البلدين الداخلية.

وقال أرديزنبا في مقابلة مع قناة آر تي الروسية “من دواعي سروري أن أكون في دمشق في أول زيارة لي إلى سورية، ونستطيع أن نرى أن الإرهاب الدولي قد تم تدميره بشكل كبير، وأن الشوارع آمنة ومحمية، ومن الضروري القول إن دمشق كانت محاطة بالإرهابيين قبل عدة سنوات، بينما الوضع مختلف تماما الآن، ونحن سعداء بذلك”.

وأضاف أرديزنبا: “عقدت اجتماعات مع السيد الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، وناقشنا العديد من القضايا على المستوى العالمي والإقليمي والثنائي بين سورية وأبخازيا من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية”.

وتابع أرديزنبا “إن الرئيس الأسد أشار خلال المباحثات إلى أهمية الاقتصاد والتجارة كأساس للعلاقات الثنائية بين جميع الدول، ولذلك من المهم اتخاذ خطوات فعّالة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية، وقبل كل شيء إصلاح علاقاتنا المالية كي يكون لدينا أسس مالية للتجارة، وبعدها سنعمل على تطوير التجارة بين بلدينا، ونحن سنقوم بتشغيل مطار في العاصمة سوخومي خلال سنة أو اثنتين، وبذلك ستكون لدينا فرصة لإنشاء وتطوير مستوى جديد من العلاقات التجارية والاقتصادية”.

وأوضح وزير الخارجية الأبخازي أن سورية وأبخازيا على المستوى العالمي يشتركان في التطلعات إلى نظام دولي تعددي أكثر استقراراً وأمناً وعدلاً، ولذلك يدعمان العملية العسكرية الروسية الخاصة بصورة تامة لأنها خطوة نحو تحقيق التعددية القطبية المنشودة.

وشدد أرديزنبا على أن ما يجري في قطاع غزة اليوم هو كارثة إنسانية مجدداً إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي على المدنيين في القطاع داعياً الأمم المتحدة إلى توفير الأمن للمنطقة وتجاوز فشلها في هذا الأمر.

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