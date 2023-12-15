فريق الأولمبياد العلمي السوري يفوز بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء العربي التاسع بالعراق

دمشق-سانا

أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الكيمياء مراكز متقدمة في الأولمبياد العربي التاسع للكيمياء 2023 الذي نظمه العراق خلال يومي 13و14 من شهر كانون الأول الجاري بمشاركة 8 دول عربية هي سورية ومصر والمغرب واليمن ولبنان والعراق وفلسطين والأردن.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطالب سلمة عمران حقق المركز الأول فيما حقق المركز الثاني الطالب علاء آذان وحصل على المركز الرابع الطالبة زينب فارس والمركز السادس الطالبة زينب حسن.

وأوضحت الهيئة أن المشاركين في هذا الأولمبياد خضعوا لاختبار نظري مدته ساعتين باللغتين العربية والإنكليزية تلاه اختبار عملي لتحضير مركب كيميائي في المخبر مبينة أنه تم إعلان النتائج خلال حفل ختامي بالتزامن مع عيد الطالب العراقي.

وأشارت الهيئة إلى أنه رافق الفريق السوري وأشرف عليه الدكتور عاطف عرفان عضو اللجنة العلمية للكيمياء في هيئة التميّز والإبداع ورئيس الجمعية الكيميائية السورية عبد الله سلطان.

وتأتي المشاركة في هذا الأولمبياد انطلاقاً من الرغبة المستمرة في التميز ومواكبة الأولمبيادات الدولية والعالمية لرفع سوية المشاركة وتجربة تحديات جديدة.

هيلانه الهندي

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