SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف مقرات القيادة الميدانية للعدو الصهيوني في المحور الجنوبي لغزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

انظر ايضاً

وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved