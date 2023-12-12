المقاومة الفلسطينية تستهدف مقرات القيادة الميدانية للعدو الصهيوني في المحور الجنوبي لغزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية جزائرية حول فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز
2023-12-12
الوزير قدور يبحث مع وزير النفط العراقي أفكاراً لمشاريع مستقبلية في مجال النفط
2023-12-12
وزير النفط يبحث مع نظرائه في مصر والأردن ولبنان سبل تطوير العلاقات
2023-12-12
بمشاركة سورية… بدء فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في الدوحة
2023-12-11
موقع سلوفاكي: معلولا متحف حي
2023-12-11
السفارة السورية في بوخارست تشارك في سوق الميلاد الخيري
2023-12-10
المهندس عرنوس يبحث مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2023-12-10
محليات
احتفالية في كلية التربية بجامعة دمشق بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة
2023-12-12
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة على المنطقة الساحلية
2023-12-12
ورشة عمل في مجال الأمن السيبراني للعاملين في المكاتب الإعلامية ومديري المعلوماتية
2023-12-12
مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
2023-12-12
وزارة التربية تؤكد عدم مسؤوليتها عن النماذج الامتحانية المؤتمتة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي
2023-12-12
المهندس عرنوس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: تشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج المحلي
2023-12-12
بمناسبة الذكرى 59 لتأسيسه… الاتحاد العام للفلاحين يقيم احتفالاً مركزياً وحملة تشجير في قرية الزيتونة شمال اللاذقية
2023-12-12
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره السعودي في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا
2023-12-12
دعوة الحكم الدولي السوري بالجمباز نضال اليوسف لأولمبياد باريس 2024
2023-12-12
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-12-11
فوز الجلاء على الوحدة في الجولة السابعة لدوري كرة السلة للرجال
2023-12-11
جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز 4-2 على برشلونة
2023-12-10
الحكم الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بنسختها العاشرة
2023-12-10
كريم هنيدي بطل واعد في رياضة الشطرنج وطموح بتحقيق ألقاب عالمية
2023-12-10
اقتصاد
ارتفاع سعر صرف العملة الروسية
2023-12-12
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-12
الزراعة: حملات للإرشاد الحراجي في القرى وتنظيم 2959 ضبطاً حراجياً
2023-12-12
استقرار أسعار النفط
2023-12-12
وزير النفط يبحث مع نظرائه في مصر والأردن ولبنان سبل تطوير العلاقات
2023-12-12
ارتفاع طفيف بأسعار النفط عند الإغلاق
2023-12-11
شركة ألمانية تنوي تسريح 1500 موظف بحلول عام 2025
2023-12-11
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
المهندس عرنوس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: تشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج المحلي
الوزير المقداد وأرديزنبا: تعزيز التعاون والتنسيق بين سورية وأبخازيا في المجالات كافة
المقاومة الفلسطينية توقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة
وزير النفط يبحث مع نظرائه في مصر والأردن ولبنان سبل تطوير العلاقات
الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية في مناطق متفرقة من البلاد
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 19 مم في كسب باللاذقية
التربية: امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ستكون مؤتمتة في العام الدراسي 2023-2024
وزير التربية: إلغاء نظام الدورتين الامتحانيتين يؤدي لانخفاض معدلات القبول الجامعي بشكل كبير
تعديل قانوني يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك
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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف مقرات القيادة الميدانية للعدو الصهيوني في المحور الجنوبي لغزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم
2023-12-12
2023-12-12
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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة
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