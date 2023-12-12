مهرجان للتراث الشعبي لفرع طلائع البعث بطرطوس في المركز الثقافي العربي في الشيخ بدر

طرطوس-سانا

نظم فرع طلائع البعث في طرطوس مهرجاناً لإحياء التراث الشعبي بعنوان (طلائعنا انتماء وعطاء) وذلك في المركز الثقافي العربي في الشيخ بدر بريف طرطوس.

وتضمنت فعاليات المهرجان معرضاً فنياً لتراث الأجداد وفيلما يستذكر العادات والتراث الشعبي في الأرياف الساحلية وفقرات فنية شعرية ورقصات وأغاني تراثية قدمها مجموعة من الأطفال الطليعيين والرواد على مستوى المحافظة والقطر.

وبين أكثم وسوف عضو قيادة فرع طلائع البعث في المحافظة رئيس مكتب المسرح والموسيقا والريادة ان أهمية هذا المهرجان تكمن في تعريف الكبار والصغار وأطفال المنظمة بما كانت عليه حياة أجدادنا القدماء من عادات وتقاليد جميلة ومن أدوات تراثية لنحافظ على هذا الإرث الشعبي الغني بالموروث الثقافي والوطني الكبير.

وأشارت سها سليمان منشطة المسرح والموسيقا في رابطة الشيخ بدر الى أن المهرجان يحيي تراث الأجداد في عقول أطفال المنظمة من خلال اللوحات التراثية التي دربت الأطفال على تقديمها، منها الجرن ودق الحنطة والخضة وغيرها.

وقدمت المدربة أنس حرفوش منشطة الفنون الشعبية في مدرسة الأنشطة المدينة الثانية مع مجموعة من الأطفال الطلائعيين فقرة العرس الشعبي القديم وما يتضمنه من عادات وتقاليد في منطقتنا الريفية ولوحة اللالا ورقصات ودبكات متنوعة على أنغام وموسيقا شعبية تراثية وأشعار محكية.

وشاركت الحرفية جمانة إبراهيم مشاركة تراثية بأطباق القش المصنعة من قش حبة القمح في البيادر بالمنطقة.

وعبرت الطفلتان أسيل أحمد وليا يوسف المشاركتان بالرقصات والفصاحة عن سعادتهما لما لمستاه من تفاعل الجمهور معهم في حين رأت الطفلتان سارة حرفوش وحلا عباس المشاركتان بالشعر المحكي وقصص الأجداد أن هذا النشاط يحيي تراث الأجداد الذي تذكرانه بكل حب وفخر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc