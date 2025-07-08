مباحثات سورية أردنية لتعزيز سبل التعاون في مجالات الرعاية الاجتماعية

عمان-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى في عمان اليوم، سبل التعاون في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية بين البلدين.

ووفق وكالة بترا الأردنية أعربت الوزيرة قبوات خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها للأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، لدعمه المتواصل لجهود التعافي والإصلاح في سوريا.

وأكدت قبوات رغبة الجانب السوري في الاستفادة من التجربة الأردنية، ولا سيما في مجالات مكافحة التسوّل، وتنظيم عمل الجمعيات، وآليات الدعم والاستهداف في صندوق المعونة الوطنية، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون الثنائي، والاستفادة من التجارب والخبرات الأردنية في مجالات الحماية والرعاية والتنمية.

بدورها، أكدت الوزيرة الأردنية على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية المقدّمة للفئات المستهدفة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح والتعافي المبذولة من أجل مستقبل أفضل لسوريا.