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طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة على المنطقة الساحلية

2023-12-12

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً متقلباً بين غائم وغائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كم/سا، وخاصة المنطقة الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق16 / 6
المنطقة الجنوبية13 / 6
المرتفعات الجبلية6/ ناقص 2
المنطقة الوسطى13 /6
المنطقة الساحلية17/ 13
المنطقة الشمالية13 /6
منطقة الجزيرة15 / 4
المنطقة الشرقية16/7
منطقة البادية13 / 6

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