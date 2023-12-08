العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي صباح اليوم استهدافه لقرى وبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن العدو الإسرائيلي استهدف بالمدفعية حرش هورا ومحيط ديرميماس، كما شهدت القرى والبلدات الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط ليلاً هدوءاً حذراً خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي المعادي وصوت انفجار اعتراضي في سماء منطقة صور، وسقوط قذيفة في البحر قبالة منطقة باب التم في محلة القاسمية.

ولوحظ تحليق لطيران استطلاعي معاد صباحاً فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى الساحل البحري جنوباً.

إلى ذلك شن طيران العدو الإسرائيلي ليلا غارات على بلدة رامية وبيت ليف وزيقين

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