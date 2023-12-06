علييف: أذربيجان لا تريد الحرب مع أرمينيا

باكو-سانا

أكدَّ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن بلاده لا تريد الحرب مع أرمينيا، مشدداً على ضرورة توفر الضمانات في هذا المجال.

ونقلت وكالة نوفوستي عن علييف قوله خلال منتدى “قره باغ” الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو حالياً: “إن أذربيجان، تواجه عدداً من التحديات الدولية من بينها أن لدينا سوء فهم معين مع بعض الدول التي نعتبرها بمثابة الشركاء”، مشيراً إلى أهمية تطبيق القانون الدولي على كافة الدول.

من جانب آخر، وصف الرئيس الأذربيجاني تصريح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 150 ألف أرمني غادروا إقليم قره باغ بأنه “كاذب”.

وقال علييف: “يؤسفني أن مثل هذا الدبلوماسي الأوروبي ذي الخبرة يكذب… لقد قال بوريل: إن 150 ألف أرمني غادروا قره باغ، وهو تصريح كاذب تماماً… وهذا ليس مجرد تلاعب بالأرقام، بل اتهامات ضد باكو”.

يذكر أنَّ أذربيجان أطلقت في أيلول الماضي ما سمته “عمليات لمكافحة الإرهاب” في إقليم ناغورني قره باغ أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان الأرمن ، وهو ما أدانته أرمينيا، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقفه.

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