الصحة المصرية: إصابة 14 شخصاً جراء حريق وسط القاهرة

القاهرة-سانا
أصيب 14 شخصاً جراء اندلاع حريق ضخم اليوم في مبنى سنترال رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار قوله: “دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف لنقل المصابين جراء الحريق إلى المستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج”.
ووجه عبد الغفار بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.