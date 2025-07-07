جامعة غازي عنتاب تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة للعلوم الإسلامية في مدينة أعزاز

حلب-سانا

احتفلت جامعة غازي عنتاب التركية اليوم بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية العلوم الإسلامية في فرعها بمدينة أعزاز شمال محافظة حلب حيث نال 85 طالباً وطالبة شهاداتهم الجامعية.

وشهد الحفل، الذي أقيم في حرم الكلية بمدينة أعزاز، حضوراً رسمياً وأكاديمياً لافتاً ضم كلاً من نائب القنصل التركي في مدينة حلب، وعميد كلية الشريعة في جامعة الشام، وأعضاء الكادر التدريسي والإداري في جامعة غازي عنتاب.

وفي كلمته خلال الحفل هنأ عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة غازي عنتاب الدكتور مصطفى أونفيردي الخريجين السوريين متمنياً لهم التوفيق في مرحلة ما بعد التخرج.

وأكد الدكتور أونفيردي على دور الخريجين المستقبلي وقال: “إخوتي الطلاب، أنتم تمثلون تركيا وجامعتنا في سوريا” معرباً عن أمله في أن يسهموا بشكل فاعل في بناء البلد، وبارك لهم تحرير سوريا.

ويأتي تخريج هذه الدفعة ضمن استمرار نشاط جامعة غازي عنتاب التعليمي، وهي الدفعة الثالثة التي تخرجها كلية العلوم الإسلامية تحديداً من فرع أعزاز منذ إنشائه.

وذكرت إدارة الجامعة أنها ستواصل تنظيم حفلات التخريج للدفعات الأخرى من كليات ومعاهد الجامعة المنتشرة في مناطق مختلفة من ريف حلب الشمالي خلال الفترة القادمة في إطار دعمها المستمر للتعليم العالي في المنطقة.