الخارجية الروسية: تزويد الناتو لأوكرانيا بالطائرات يزيد مخاطر الصدام المباشر

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تزويد حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بالطائرات يزيد مخاطر الصدام العسكري المباشر بين روسيا والحلف.

ونقلت سبوتنيك عن زاخاروفا قولها للصحفيين تعليقاً على احتمال تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16: “تواصل الدول الأعضاء في الناتو تسليح أوكرانيا بشكل مكثف، والخطوة التالية في الواقع هي تزويد القوات الأوكرانية بمقاتلات تكتيكية من هذا النوع وتدريب الطيارين الأوكرانيين”، موضحة أن المقاتلين المشاركين في الصراع إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، بغض النظر عن المكان الذي يطيرون منه، سيكونون هدفاً مشروعاً للتدمير.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الناتو يتورط بشكل أعمق في الصراع الأوكراني ويشن حرباً ضد بلدنا تحت شعار إنقاذ أوكرانيا.

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