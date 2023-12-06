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تغريم مخبزين في السويداء بـ 25 مليون ليرة بمخالفة نقص الوزن

2023-12-06

السويداء-سانا

فرضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء غرامات على مخبزين مخالفين بقيمة 25 مليون ليرة سورية.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا، في تصريح لمراسل سانا اليوم أن فرض الغرامات جاء بعد أن تبين وجود نقص بوزن ربطة الخبز المزدوجة في مخبزين بريف المحافظة، حيث جرى تنظيم الضبوط اللازمة بالمخالفتين وإحالة المخالفين للقضاء المختص أصولاً.

وأوضح مهنا أنه تم أيضاً تنظيم ضبط بمعتمد ناقل لمادة الخبز من المخبز الآلي الأول بمدينة السويداء لمخالفة التعليمات الناظمة لنقل المادة وتكديسها، ما يؤثر على جودة الرغيف المنتج الذي يصل إلى المستهلك.

عمر الطويل

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