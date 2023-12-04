وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس
2023-12-03
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء
2023-12-03
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
2023-12-03
المقداد يلتقي غوشات ويؤكد ضرورة نقل حقائق الاعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن
2023-12-03
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال القمة العالمية الخامسة للإعلام في غوانغتشو بالصين
2023-12-03
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
2023-12-03
المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
2023-12-02
محليات
طقس الغد … الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2023-12-03
افتتاح ملتقى سيدات المشاريع الصغيرة في دمشق بمشاركة 31 سيدة
2023-12-03
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الصحة بعدد من المحافظات
2023-12-03
افتتاح النسخة الثالثة من دورة ألعاب جريح الوطن الدولية- فيديو
2023-12-03
افتتاح ورشة عمل “حلب من الدمار.. إلى الإعمار” بجامعة حلب
2023-12-03
جلسة حوارية تشاورية بدير الزور
2023-12-03
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة… حملات توعية وملتقيات وأنشطة تفاعلية في دمشق والمحافظات
2023-12-03
رياضة
نتائج متميزة لفرسان سورية في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز
2023-12-03
بمشاركات دولية.. شعلة ألعاب جريح الوطن تضاء للعام الثالث توالياً
2023-12-03
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يفوز على نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا
2023-12-02
لاعب منتخب سورية لبناء الأجسام ذو الفقار القيم يحرز فضية بطولة دبي الدولية
2023-12-02
تأهل العربي والرحى وأكاديمية السوبر لنهائي دوري السويداء بكرة القدم للبراعم
2023-12-02
فوز المحافظة على العربي في دوري كرة السلة للسيدات
2023-12-02
يوفنتوس يتغلب على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي
2023-12-02
اقتصاد
تزويد المصارف الزراعية بحماة بأكثر من سبعة آلاف طن من بذار القمح
2023-12-03
وزير المالية يبحث مع السفير الإيراني سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي
2023-12-03
تنظيم ضبوط بحق 10 مخابز لنقص وزن ربطات الخبز باللاذقية
2023-12-03
بدء توفير الأسمدة لمحصول القمح في السويداء للموسم الحالي
2023-12-03
لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب تناقش موازنتي وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد
2023-12-03
وزير الصناعة: الحكومة لا تدخر جهداً لاستمرار عجلة الإنتاج وتأمين مستلزماته وخلق بيئة صناعية جديدة- فيديو
2023-12-02
البنك الدولي يعلن خطةً لدعم أسواق الكربون العالمية
2023-12-02
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
الخارجية: آن للمذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أن تتوقف قبل أن تتوسع حروب الصهاينة ورعاتهم إلى مناطق جديدة
المهندس عرنوس: التحديات أمام دول مجموعة الـ 77 والصين تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة
الزراعة: لا وجود لأي جائحة في قطاع الدواجن والإصابات بمرض (نيوكاسل) محدودة وطفيفة
الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على قطاع غزة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 26 من قانون خدمة العلم
المهندس عرنوس: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطال كل مناحي الحياة بما فيها قضايا البيئة والمناخ
المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على القطاع
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
2023-12-04
2023-12-04
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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر
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