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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر

2023-12-03

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