حملة لإزالة المخالفات تُعيد النظام لشوارع اللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلقت محافظة اللاذقية بالتعاون مع مجلس المدينة، اليوم، حملة جديدة لإزالة التعديات على الأملاك العامة، شملت مناطق حيوية كالكورنيش الغربي والجنوبي، وذلك ضمن جهود متواصلة لإعادة تنظيم الواقع الخدمي وتحسين البيئة الحضرية في المدينة.

وذكرت المحافظة عبر قناتها الرسمية على “تليغرام” أن الحملة تضمنت توجيه إنذارات للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجاوزات، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملة بحزم حتى إنهاء جميع المخالفات، داعية المواطنين وأصحاب المحال إلى الالتزام، حرصاً على المصلحة العامة والمشهد الجمالي للمدينة.