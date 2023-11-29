الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف جرائمه

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضغط دولي حقيقي فوري على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتواصلة في الضفة الغربية والتي تصاعدت مع عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يواصل استهداف الأطفال والمدنيين الفلسطينيين بشكل عام في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي والإنساني.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم جريمة قتل الاحتلال طفلين فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية فجر اليوم وسط تدمير البنية التحتية ومحاصرة المستشفيات مشددة على أن مجازر الاحتلال ومستوطنيه تؤكد استباحته حياة الفلسطينيين وخاصة الأطفال وتفضح الإجرام المتواصل الذي يستهدف كل شيء، ويكشف حقيقة السلوك العنصري الوحشي للاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن جرائم الاحتلال في الضفة تتزامن أيضا مع استمرار الكارثة الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لفقدانهم أبسط مقومات حياتهم بعد عدوان وحشي لـ 48 يوماً ما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني على كامل أرضه وضمان حقوقه المشروعة.

وأكدت الخارجية أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني واستمرار احتلال أرضه والاعتداء على مقدساته، وآن الأوان أكثر من أي وقت مضى لوفائه بالتزاماته وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوة القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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