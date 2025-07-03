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عــاجــل بدء كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية

قدورة: كان هدفنا تقديم هوية تستحقها سوريا، ونطلقها اليوم آملين بأن تكون فعل انتماء ووعي جماعي نحو المستقبل

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بدء كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية

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